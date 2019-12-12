Столицю Олімпіади-2024 та змагання з серфінгу можуть розділити 16000 кілометрів



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Олімпійські змагання з серфінгу 2024 року планують влаштувати на Таїті

Організатори літньої Олімпіади 2024 року визначилися з місцем проведення змагань з серфінгу. Вони мають відбудуться на Таїті у Французькій Полінезії, інформує пресслужба оргкомітету Олімпіади.

Острів у Тихому океані зі столицею Ігр розділяє майже 16 000 кілометрів. Зважаючи на таку відстань, рішення організаторів Олімпіади ще має затвердити Міжнародний олімпійський комітет.

Раніше президент МОК Томас Бах висловлював побажання, аби змагання з серфінгу відбувалися максимально близько до столиці Ігр-2024 Парижу.

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У олімпійській змагальній програмі серфінг має дебютувати 2020 року в японському Токіо.