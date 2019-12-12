Почесний президент олімпійського комітету Росії: У Китаї Родченкова розстріляли б



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Почесний президент Олімпійського комітету Росії (ОКР) і колишній глава організації Леонід Тягачов обурився діями колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії і інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова.

«Ситуація навколо російського спорту триває вже десять років. Вона побудована на тому, що були підміни допінг-проб, що Родченков сам все це робив і після розкрив всю історію. Гадати вже не можна, потрібно судитися. Досвідченим юристам необхідно боротися і перемагати в суді. Якщо ми деяких спортсменів у Ріо відстояли, то і тут можемо це зробити. Когоcь, звісно, не допустять до Олімпіади в Токіо, але важливо, щоб за спортсменів боролися.

З Родченковим ми не зустрічаємося, він особисто нічого не надсилає нам. Для всіх показують тільки його старі знімки, кажуть, що він змінив свою фізіономію. Працюючи в ОКР, я не був знайомий з ним, навіть за руку ніколи не вітався. Не знаю, чому його окремі керівники і мої колеги полюбили так сильно. Зараз все ґрунтується на його свідченнях. А він нібито займався якимось злодійством, продавав свої пігулки, нібито вони роблять організм сильним і здоровим. Родченков – канадський диявол, у Китаї б його розстріляли», - наводить слова Тягачова «Р-Спорт».

9 грудня виконавчий комітет WADA прийняв рішення заборонити російським спортсменам брати участь у великих міжнародних спортивних змаганнях протягом чотирьох років, а також позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності міжнародному кодексу.

РУСАДА може оскаржити рішення WADA в Спортивному арбітражному суді протягом 21-го дня.