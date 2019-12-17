У Білорусі пішов з життя учасник шести чемпіонатів світу з хокею



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Володимир Циплаков УХЛ

Колишній найкращий хокеїст Білорусі помер на 51-му році життя

У Білорусі на 51-му році пішов з життя колишній хокеїст та тренер Володимир Циплаков, інформує Belarushockey.com.

За роки ігрової кар’єри Циплаков зіграв 349 матчів у НХЛ, де виступав за клуби «Лос-Анджелес» та «Баффало».

У складі збірної Білорусі форвард брав участь в шести чемпіонатах світу. Також виступав на Олімпійських іграх 1998 та 2002 років.

Циплакова тричі визнавали найкращим хокеїстом Білорусі. Після закінчення ігрової кар’єри працював тренером у національній збірній Білорусі, мінському «Динамо» та інших білоруських клубах. Останнім місцем роботи був солігорський «Шахтар».