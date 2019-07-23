Рейдери здійснили чергову спробу захоплення київського спорткомплексу «Восход»



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Спорткомплекс «Восход» - ласий шматок для столичних забудовників Фото з соцмереж

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23 липня в Дарницькому районі Києва відбулася акція протесту проти спроб юридичного захоплення адвокатським об’єднанням «Каменський та партнери» спортивного клубу «Восход». На мітинг вийшли спортсмени, тренери, державні посадовці та небайдужі громадяни.

Люди вимагали перевести СК на баланс міста й виступали проти його незаконного захоплення.

«Наше бажання, щоб цей клуб залишився для дітей та щоб він був державним підприємством в комунальній власності», – зазначив Дмитро Ботунець, тренер з боксу.

Це вже далеко не перша спроба захоплення, адже у квітні цього року невідомі молодики силовими методами захопили будівлю «Восходу» й розтрощили вщент тренувальні зали, коридори та роздягальні.

АТ «Каменський та партнери» намагається відібрати цей клуб та зробити з нього п’ятиповерховий комплекс. Роблять це не маючи документів, нічого. Раніше при спробах фізичного захоплення ці адвокати в судах відстоювали сторону клубу, а тепер вирішили його «віджати». Зі свого боку люди хочуть, щоб клуб перейшов у власність Києва. Раніше Кличко обіцяв, що візьме клуб на баланс міста.

Також сьогодні була створена ініціативна група, покликана відстояти права «Восходу» та місцевих мешканців на заняття спортом. Наразі існує ГО «Восход», однак туди входять ті самі адвокати й жодного спортсмена.

Додамо, що підтримати протестуючих прийшли депутати Київради Юрій Сулига, Віталій Павлик, активіст Олексій Гриценко та екс-голова Дарницької РДА Сергій Вітковський.