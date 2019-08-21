Екс-чемпіон світу Маліньяджі розказав, за рахунок чого Кемпбелл може перемогти Ломаченка
Ґрунтовна боксерська аналітика
Екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Пол Маліньяджі в недавньому ефірі передачі The Gloves Are Off, яка транслюється на телеканалі Sky Sports, обговорив прийдешній поєдинок британця Люка Кемпбелла і володаря поясів WB /WBO в легкій вазі Василя Ломаченка. Маліньяджі вважає, що Кемпбелл може перемогти тільки в одному випадку – якщо зможе втягнути українського боксера в розмін ударами.
«Кемпбелл – швидкий і технічний боєць з хорошою школою боксу за плечима. Все це, однак, не означає, що він переможе. Але у нього є база, яка може скласти Ломаченкові певні неприємності. Також він може психологічно потурбувати суперника. Мені здається, що в бою, де буде розважливий темп, йому Ломаченка не здолати – українець переб'є Люка за очками. Кемпбеллу потрібно нав'язувати рубку, тільки тоді у нього є шанс», - сказав Маліньяджі.
Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня.
Джерело: fightnews.info