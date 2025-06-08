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Онофрійчук здобула три нагороди в останній день чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Онофрійчук здобула три нагороди в останній день чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи
фото: Федерація художньої гімнастики України/Anna Kull

17-річна Таїсія Онофрійчук продовжила медальну ходу

Таїсія Онофрійчук тричі підіймалася на подіум в заключний день континентальної першості з художньої гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В естонському Таллінні добігає до завершення чемпіонат Європи з художньої гімнастики. В заключний змагальний день відбуваються фінали окремих вправ – як особисті, так і групові. Спершу визначили призерок особистих змагань.

17-річна Таїсія Онофрійчук продовжила медальну ходу: окрім золота у багатоборстві та срібла у командній першості, українка здобула ще три нагороди в окремих фіналах:

  • срібло: у вправах з булавами;
  • бронзу: у вправах зі стрічкою;
  • бронзу: у вправах з обручем.

Нагадаємо, Україна вперше за 28 років здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Медаль виборола 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

Із моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на п’єдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород.

Серед головних претенденток на «золото» Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025. У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць – 90.050 бала.

Як минув фінал Євро-2025 в особистому багатоборстві?

  • Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи – А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.
  • До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.
  • Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем – 29.950 та 28.600 бала відповідно.
  • Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала.

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал

  • Таїсія Онофрійчук (Україна) – 117.800 бала
  • Стіляна Ніколова (Болгарія) – 116.700
  • Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 115.150

Таїсія Онофрійчук буде представлена в усіх чотирьох фіналах Євро-2025. Вони відбудуться у неділю, 8 червня.

Теги: Таїсія Онофрійчук художня гімнастика

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