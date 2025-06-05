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Українки виграли друге золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українки виграли друге золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики
Українки в перший день Євро-2025 також тріумфували в груповому багатоборстві
фото: European Gymnastics/Simone Ferraro

У фіналі вправи з 10 булавами «синьо-жовті» набрали 24.650 бала і посіли перше місце

Збірна України здобула друге «золото» на Євро-2025 з художньої гімнастики в естонському Таллінні – перемога в окремому фіналі вправ з 10 булавами серед юніорок.

Українки відібралися до фіналу змагання з 10 булавами з третім місцем за підсумками кваліфікації, після Болгарії та Ізраїлю. Збірна отримала 23.5 бала, з відривом від першого місця у 0.8 бала.

До команди увійшли гімнастки: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко й Таїсія Редька.

Окрім цього Україна також була представлена в окремому фіналі із п'ятьма обручами – відібралася до нього з п'ятим результатом і поступилася у кваліфікації лише Іспанії.

Як пройшли окремі фінали юніорок

У фіналі вправи з 10 булавами «синьо-жовті» набрали 24.650 бала і посіли перше місце – випередили Ізраїль на 0.55 бала.

У вправі з булавами «синьо-жовті» мали найвищу оцінку за складністю (9.9 – така сама у Болгарії). Українки набрали найбільше балів за виконання (7.250), а за артистичністю поступилися лише італійкам.

У фіналі з п'ятьма обручами результат українок склав 21.400 бала — останнє, восьме місце. «Золото» здобула команда Італії.

Євро-2025. Фінал з 10 булавами (юніорки): топ-3

  1. Україна – 24.650
  2. Ізраїль – 24.100
  3. Болгарія – 24.050

Євро-2025. Фінал з п'ятьма обручами (юніорки): топ-3

  • 1. Італія – 24.100
  • 2. Польща – 23.900
  • 3. Ізраїль – 23.450
  • ...
  • 8. Україна – 21.400

Для українських юніорок це друга золота нагорода чемпіонату Європи з художньої гімнастики: українки в перший день також тріумфували в груповому багатоборстві.

Джерело
Теги: спорт художня гімнастика

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