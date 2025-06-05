Українки виграли друге золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Українки в перший день Євро-2025 також тріумфували в груповому багатоборстві

У фіналі вправи з 10 булавами «синьо-жовті» набрали 24.650 бала і посіли перше місце

Збірна України здобула друге «золото» на Євро-2025 з художньої гімнастики в естонському Таллінні – перемога в окремому фіналі вправ з 10 булавами серед юніорок.

Українки відібралися до фіналу змагання з 10 булавами з третім місцем за підсумками кваліфікації, після Болгарії та Ізраїлю. Збірна отримала 23.5 бала, з відривом від першого місця у 0.8 бала.

До команди увійшли гімнастки: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко й Таїсія Редька.

Окрім цього Україна також була представлена в окремому фіналі із п'ятьма обручами – відібралася до нього з п'ятим результатом і поступилася у кваліфікації лише Іспанії.

Як пройшли окремі фінали юніорок

У фіналі вправи з 10 булавами «синьо-жовті» набрали 24.650 бала і посіли перше місце – випередили Ізраїль на 0.55 бала.

У вправі з булавами «синьо-жовті» мали найвищу оцінку за складністю (9.9 – така сама у Болгарії). Українки набрали найбільше балів за виконання (7.250), а за артистичністю поступилися лише італійкам.

У фіналі з п'ятьма обручами результат українок склав 21.400 бала — останнє, восьме місце. «Золото» здобула команда Італії.

Євро-2025. Фінал з 10 булавами (юніорки): топ-3

Україна – 24.650 Ізраїль – 24.100 Болгарія – 24.050

Євро-2025. Фінал з п'ятьма обручами (юніорки): топ-3

1. Італія – 24.100

2. Польща – 23.900

3. Ізраїль – 23.450

...

8. Україна – 21.400

Для українських юніорок це друга золота нагорода чемпіонату Європи з художньої гімнастики: українки в перший день також тріумфували в груповому багатоборстві.