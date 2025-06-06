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Українки відібралися в усі особисті фінали чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українки відібралися в усі особисті фінали чемпіонату Європи з художньої гімнастики
17-річна Онофрійчук проводить друге доросле Євро у кар'єрі
фото: AP

Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка змагатимуться за нагороди особистого багатоборства

На чемпіонаті Європи-2025 з художньої гімнастики завершився другий день кваліфікаційних змагань, за підсумком якого Україна здобула путівки в усі особисті фінали першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На Євро-2025 з художньої гімнастики, що проходить в Таллінні, Україну у дорослій програмі представляють дві спортсменки: Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка.

За підсумком першого змагального дня Онофрійчук гарантувала собі путівки до двох фіналів континентальної першості – у вправах з обручем та м'ячем. У другий день відбувались кваліфікації у вправах з булавами та стрічкою, а також визначались 24 учасниці фіналу багатоборства – за сумою балів з трьох найкращих дисциплін.

Як виступили українки

Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка змагатимуться за нагороди особистого багатоборства – посіли перше та десяте місця відповідно. Онофрійчук набрала 90.050 балів за виступи з обручем, булавами та стрічкою, а в залік Каріки увійшли бали за обруч, булави та м'яч – 82.300.

Онофрійчук також показала найкращий результат у вправі з булавами. Гімнастка посіла перше місце кваліфікації з результатом 30.950 балів.

У вправі з булавами Україна буде представлена двома спортсменками: з сьомого місця в індивідуальний фінал пробилась Каріка, яка отримала оцінку 29.000.

Натомість у дисципліні зі стрічкою виступить лише Таїсія, яка пройшла кваліфікацію з другого місця з результатом 29.300 балів. Українка поступилась лише німкені Дар'ї Варфоломєєв, відставши на 0.850 балів. Поліна ж не відібралась у фінал, посівши 13-те місце – набрала 26.050 балів.

17-річна Онофрійчук проводить друге доросле Євро у кар'єрі: минулого року українка кваліфікувалася в чотири особисті фінали, здобула бронзу вправи з обручем та фінішувала дев'ятою в багатоборстві. Каріка ж проводить третє Євро на дорослому рівні.

Коли відбудуться фінали за участю українок

  • Субота, 7 червня. 9:30. Особисте багатоборство: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка
  • Неділя, 8 червня. 12:10-13:15. Обруч, м'яч: Таїсія Онофрійчук
  • Неділя, 8 червня. 13:20-14:25. Булави: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка
  • Неділя, 8 червня. 13:20-14:25. Стрічка: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: Таїсія Онофрійчук Поліна Каріка художня гімнастика спорт

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