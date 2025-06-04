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Україна здобула історичне золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула історичне золото чемпіонату Європи з художньої гімнастики
За сумою двох дисциплін українки набрали 48.2 бала
фото: European Gymnastics/Simone Ferraro

Україна здобула «золото» групового багатоборства за підсумками кваліфікацій з з п'ятьма обручами та п'ятьма булавами

Збірна України здобула «золото» на Євро-2025 з художньої гімнастики в естонському Таллінні. Це сталося в перший день турніру, де змагаються юніорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До команди увійшли гімнастки: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко й Таїсія Редька.

Це перше «золото» на рівні юніорок в груповому багатоборстві на Євро. Його вдалося вибороти на підставі двох кваліфікацій, в яких змагалися українки, що були одночасно і фіналом багатоборства, в якому вони перемогли.

Збірна України з гімнастики також відібралася до фіналів на окремих снарядах, які відбудуться ввечері середи, 4 червня.

Як пройшли кваліфікації першого дня Євро-2025 з художньої гімнастики

Україна здобула «золото» групового багатоборства за підсумками кваліфікацій з з п'ятьма обручами та п'ятьма булавами.

Збірна відібралася до фіналу з п'ятьма обручами з другим результатом. Українки отримали 24.7 бала, маючи найвищий коефіцієнт складності (10.3). Відрив від іспанок, які посіли перше місце у кваліфікації, – 0.05 бала. Топ-3 довершили італійки.

Українки відібралися до фіналу змагання з п'ятьма булавами з третім місцем за підсумками кваліфікації, після Болгарії та Ізраїлю. Збірна отримала 23.5 бала, з відривом від першого місця у кваліфікації 0.8 бала.

За сумою двох дисциплін українки набрали 48.2 бала – найкращий результат турніру та перше «золото» збірної в цій юніорській дисципліні!

Євро-2025. Командне багатоборство (юніорки): топ-3

  1. Україна – 48.2 (бала)
  2. Іспанія – 47.95
  3. Італія – 47.45

Фінал виступу з обручами серед юніорок відбудеться в середу, 4 червня, о 18:55 за київським часом; з булавами – о 19:40.

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: художня гімнастика чемпіонат України спорт

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