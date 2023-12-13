Перед боєм із Усиком Ф’юрі отримав 100 тисяч фунтів штрафу: яка причина

Зіркова родина не заплатила фіскальні збори

Суд оштрафував британського боксера Тайсона Ф'юрі, який невдовзі має вийти на ринг із українцем Олександром Усиком. Родина спортсмена ухилилася від сплати податків. Про це пише Metro.

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Зазначається, що суд зобов’язав Ф’юрі та двох його братів заплатити майже 100 тисяч фунтів стерлінгів штрафу. Їх визнали відповідальними за несплату комерційних зборів із 2021 року.

Ф'юрі з родичами отримав від батька право власності на ділянку в Чеширі. Рада унітарної одиниці Східний Чешир встановила, що зіркова родина не заплатила фіскальні збори. Вони облаштували на власній землі автостоянку та повинні були платити податки.

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Батько британського боксера Джон Ф'юрі в залі суду намагався довести, що родина віддала земельну ділянку в оренду. Бізнесмен Бабакір Ельмосбах за 600 фунтів на місяць нібито почав використовувати землю Ф'юрі під паркінг. Тут залишали автомобілі пасажири аеропорту Манчестера.

Як пише видання, податковий штраф навряд похитне фінансове становище сім’ї Ф'юрі. У жовтні статки чемпіона WBC оцінили на 65 млн доларів. Ба більше, за поєдинки проти ексчемпіона UFC Нганну, українця Усика та кілька наступних боїв Ф’юрі заробить ще приблизно 200 млн доларів.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції у Лондоні, де оголосили офіційну дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Усик зустрівся з Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги британця на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.