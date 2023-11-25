Ломаченко проведе бій за титул чемпіона світу: подробиці
Поєдинок може відбутися у квітні 2024 року
Український боксер, ексчемпіон світу Василь Ломаченко веде переговори про бій із австралійцем Джорджем Камбососом за титул чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомляє The Australian.
За попередніми даними, поєдинок може відбутися у квітні 2024 року. Прийняти його хочуть одразу кілька міст в Австралії, але розглядаються також інші варіанти.
За інформацією джерела видання, промоутери планують організувати цей бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Офіційний анонс відбудеться після того, як пояс стане вакантним.
Як відомо, титулом IBF володіє Девін Хейні, але він може відмовитися від нього після бою проти Реджиса Прогрейса в першій напівсередній вазі 9 грудня.
Нагадаємо, що у травні 2023 року Ломаченко програв американцю Девіну Хейні рішенням суддів. Це була його третя поразка в кар'єрі. На кону був титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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