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Ломаченко проведе бій за титул чемпіона світу: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ломаченко проведе бій за титул чемпіона світу: подробиці
Василь Ломачено
фото: AFP

Поєдинок може відбутися у квітні 2024 року

Український боксер, ексчемпіон світу Василь Ломаченко веде переговори про бій із австралійцем Джорджем Камбососом за титул чемпіона світу в легкій вазі. Про це повідомляє The Australian.

За попередніми даними, поєдинок може відбутися у квітні 2024 року. Прийняти його хочуть одразу кілька міст в Австралії, але розглядаються також інші варіанти.

За інформацією джерела видання, промоутери планують організувати цей бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Офіційний анонс відбудеться після того, як пояс стане вакантним.

Як відомо, титулом IBF володіє Девін Хейні, але він може відмовитися від нього після бою проти Реджиса Прогрейса в першій напівсередній вазі 9 грудня.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Ломаченко програв американцю Девіну Хейні рішенням суддів. Це була його третя поразка в кар'єрі. На кону був титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Теги: бокс Василь Ломаченко IBF

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