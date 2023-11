Усик і Ф'юрі почали штовхатися під час битви поглядів

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції у Лондоні, де оголосили офіційну дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Бій за звання першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

