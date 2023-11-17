Усик і Ф'юрі почали штовхатися під час битви поглядів

Під час дуелі поглядів Ф'юрі почав штовхати Усика головою і вигукувати погрози

Українець та британець влаштували дуель поглядів на пресконференції

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції у Лондоні, де оголосили офіційну дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Бій за звання першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Fury and Usyk 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 during face off 🔥



The two will battle it out to prove who really is the King of the Heavyweight division 👑#RingofFire | 17.02.24 | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/ktOMhgK99s Будь ласка, читайте текст після реклами November 16, 2023

Боксери завершили спілкування з журналістами та підійшли один до одного. Під час дуелі поглядів Ф'юрі почав штовхати Усика головою і вигукувати погрози. У результаті організаторам довелось розвести боксерів окремо, однак Ф'юрі й далі вигукував агресивні фрази на адресу українця.

Тайсон Ф'юрі заявив, що відбере всі пояси Усика.

Нагадаємо, бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що бій між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.

Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги Ф'юрі на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.