Усик і Ф'юрі почали штовхатися під час битви поглядів
Українець та британець влаштували дуель поглядів на пресконференції
Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів на пресконференції у Лондоні, де оголосили офіційну дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Бій за звання першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Fury and Usyk 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗛 during face off 🔥— Queensberry Promotions (@Queensberry) November 16, 2023
The two will battle it out to prove who really is the King of the Heavyweight division 👑#RingofFire | 17.02.24 | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/ktOMhgK99s
Боксери завершили спілкування з журналістами та підійшли один до одного. Під час дуелі поглядів Ф'юрі почав штовхати Усика головою і вигукувати погрози. У результаті організаторам довелось розвести боксерів окремо, однак Ф'юрі й далі вигукував агресивні фрази на адресу українця.
Тайсон Ф'юрі заявив, що відбере всі пояси Усика.
Нагадаємо, бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року.
Раніше повідомлялося, що бій між британським боксером Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком перенесли на початок наступного року. Боксери мали зустрітись 23 грудня в Саудівській Аравії.
Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Після перемоги Ф'юрі на ринг піднявся 36-річний український боксер. Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком.
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