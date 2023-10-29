Усик зійшовся в дуелі поглядів із Ф'юрі та назвав дату бою (відео)

Усик та Ф'юрі провели першу битві поглядів перед прийдешнім поєдинком

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсісом Нганну. Про це повідомляє Boxing on TNT Sports.

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Після перемоги чемпіона WBC в Ер-Ріяді на ринг піднявся 36-річний український боксер.

Усик та Ф'юрі зійшлися в першій битві поглядів перед прийдешнім поєдинком. У вересні вони підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Найімовірніше, на ринг український та британський боксери вийдуть 23 грудня.

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«Побачимося 23 грудня, я пішов спати», – відповів Усик на запитання журналіста, чи справді поєдинок відбудеться ще цьогоріч, після битви поглядів.

Нагадаємо, Олександр Усик прокоментував несподівану перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик знову стане батьком – у боксера і його дружини Катерини народиться четверта дитина.

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До речі, майбутній опонент Усика, британський боксер Тайсон Ф'юрі та його дружина Періс стали батьками сьомого спільного нащадка.