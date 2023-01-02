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Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Перехід Роналду в «Аль-Наср»: Тренер здивував заявою про Мессі
Гарсія намагався привезти Лео Мессі з Дохи
фото з відкритих джерел

Руді Гарсія хотів підписати зіркового Ліонеля Мессі

Головний тренер «Аль-Насра» Руді Гарсія зізнався, що хотів бачити у своїй команді не лише Кріштіану Роналду, а й Ліонеля Мессі. Відповідаючи на запитання щодо переходу португальця, наставник саудівської команди згадав аргентинця. Про це повідомляє Marca.

«Роналду? Спочатку я хотів підписати Мессі. Я особисто намагався привезти Лео з Дохи», – наводить слова Руді Гарсії Marca.

Раніше стало відомо, що Роналду підписав контракт із «Аль-Насром» терміном на 2,5 роки із зарплатою близько €200 млн за сезон. За саудівський клуб 37-річний футболіст виступатиме під сьомим номером. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про інтерес «Аль-Насра» до Луки Модріча з мадридського «Реала» та Серхіо Рамоса з «Парі Сен-Жермен».

Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме $75 млн на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до $200 млн.

Нагадаємо, протягом кар'єри Роналду виступав за лісабонський «Спортінг», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» та туринський «Ювентус».

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

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