Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Для 37-річного Роналду цей Чемпіонат світу став п'ятим у кар'єрі
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».
Єдиний гол у матчі забив форвард Юссуф Ен-Несірі.
Один із найтитулованіших футболістів світу залишив поле зі сльозами на очах після поразки команди.
Для 37-річного Роналду цей Чемпіонат світу став п'ятим у кар'єрі. Він забивав на кожному мундіалі, а лише у 22 матчах на турнірі він забив вісім голів.
Збірна Марокко у півфіналі Чемпіонату світу зіграє з переможцем пари Англія – Франція. В іншому півфінальному матчі зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини. Фінал чемпіонату світу у Катарі відбудеться 18 грудня на стадіоні «Лусаїл Айконік». Чинним переможцем турніру є збірна Франції.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду не захотів тренуватись із запасними збірної Португалії після розгрому Швейцарії в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022. Роналду разом із основою, яка розпочала зустріч із перших хвилин, пішов тренуватись у залі.
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