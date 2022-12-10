Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Збірна Португалії покидає мундіаль
фото із соцмереж

Для 37-річного Роналду цей Чемпіонат світу став п'ятим у кар'єрі

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Єдиний гол у матчі забив форвард Юссуф Ен-Несірі.

Один із найтитулованіших футболістів світу залишив поле зі сльозами на очах після поразки команди.

Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото) фото 1

Для 37-річного Роналду цей Чемпіонат світу став п'ятим у кар'єрі. Він забивав на кожному мундіалі, а лише у 22 матчах на турнірі він забив вісім голів.

Збірна Марокко у півфіналі Чемпіонату світу зіграє з переможцем пари Англія – Франція. В іншому півфінальному матчі зустрінуться збірні Хорватії та Аргентини. Фінал чемпіонату світу у Катарі відбудеться 18 грудня на стадіоні «Лусаїл Айконік». Чинним переможцем турніру є збірна Франції.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду не захотів тренуватись із запасними збірної Португалії після розгрому Швейцарії в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022. Роналду разом із основою, яка розпочала зустріч із перших хвилин, пішов тренуватись у залі.

Читайте також: Марокко – перша в історії африканська збірна, яка зіграє у півфіналі мундіалю
Теги: Кріштіану Роналду Португалія Марокко ЧС-2022

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для футболістки існує лише один сьомий номер
Найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду (фото)
8 грудня, 17:33
Роналду забив один гол на мундіалі
Зірковий Роналду пригрозив залишити збірну Португалії – ЗМІ
8 грудня, 14:40
Роналду втрачає місце у старті своєї збірної
Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
Вчора, 14:41

Фото

Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Окупанти вбили відомого українського спортсмена (фото)
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Марокканці розгромили іспанські міста після успіху збірної на мундіалі (фото)
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)
Ломаченко привітав українських військових з Днем ЗСУ (фото)
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)
Зірки збірної Бразилії яскраво підтримали Пеле після матчу в Катарі (фото)
Представники ФІФА вилучили у фанатів прапор полку «Азов» – Зозуля
Представники ФІФА вилучили у фанатів прапор полку «Азов» – Зозуля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
12K
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
7891
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
6708
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
6307
Володимир Зеленський запровадив в Україні нове свято
6054
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під обстріл (фото, відео)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту