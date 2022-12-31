Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)

Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт з «Аль-Насром». У складі саудівського клубу нападник гратиме під номером «7». Про це повідомляє Twitter аравійського клубу.

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За інформацією італійського інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до 2025 року.

Варто звернути увагу й на майбутні заробітки п'ятиразового володаря «Золотого м'яча». Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме $75 млн на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до $200 млн.

Нагадаємо, протягом кар'єри Роналду виступав за лісабонський «Спортінг», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» та туринський «Ювентус».

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Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.