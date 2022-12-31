Головна Спорт Фото
search button user button menu button

Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)
фото із соцмереж

Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт з «Аль-Насром». У складі саудівського клубу нападник гратиме під номером «7». Про це повідомляє Twitter аравійського клубу.

За інформацією італійського інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до 2025 року.

Варто звернути увагу й на майбутні заробітки п'ятиразового володаря «Золотого м'яча». Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Чистий прибуток складатиме $75 млн на рік. Однак роль посла, а також частка рекламних контрактів підніме зарплату португальця до $200 млн.

Нагадаємо, протягом кар'єри Роналду виступав за лісабонський «Спортінг», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» та туринський «Ювентус».

Раніше нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.

Читайте також: Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна Португалії покидає мундіаль
Чемпіонат світу-2022: Роналду розплакався після поразки збірної Португалії (фото)
10 грудня, 22:48
Роналду втрачає місце у старті своєї збірної
Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
9 грудня, 14:41
На даний момент у світлини понад 56 млн вподобань
Мессі крутіший за яйце та Роналду: фотографія аргентинця встановила рекорд Instagram
20 грудня, 15:34

Фото

Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)
Зірковий Роналду шокував трансфером в саудівський клуб «Аль-Наср» (фото)
Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)
Дуже невдале тату: фанат набив на своїй спині «гладкого» Мессі з Кубком світу (фото)
Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)
Тенісистка Світоліна повернулась до тренувань після народження доньки (фото)
Зображення Мессі з'явиться на аргентинській куп'юрі – ЗМІ (фото)
Зображення Мессі з'явиться на аргентинській куп'юрі – ЗМІ (фото)
Зірковий Мессі показав, як спить із Кубком світу (фото)
Зірковий Мессі показав, як спить із Кубком світу (фото)
Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі
Тріумф на мундіалі: чемпіонський парад збірної Аргентини у Буенос-Айресі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
28K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
16K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
8891
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
8329
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
29 грудня, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту