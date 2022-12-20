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Мессі крутіший за яйце та Роналду: Фотографія аргентинця встановила рекорд Instagram

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мессі крутіший за яйце та Роналду: Фотографія аргентинця встановила рекорд Instagram
На даний момент у світлини понад 56 млн вподобань
фото із соцмереж

Публікація Мессі за кількістю «лайків» випередила навіть фотографію курячого яйця, опублікованою в січні 2019 року

Пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

На момент публікації новини у світлини капітана збірної Аргентини, присвяченої перемозі на чемпіонаті світу, понад 58 млн «лайків».

Пост Мессі побив рекорд фотографії з рекламою Louis Vuitton, яку Кріштіану Роналду опублікував близько місяця тому. На тій публікації трохи менше 42 млн «лайків».

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Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

Публікація Мессі за кількістю «лайків» випередила навіть фотографію курячого яйця, опублікованою в січні 2019 року з підписом: «Давайте встановимо світовий рекорд разом і отримаємо пост в Instagram, що найбільше сподобався». На даний момент у неї понад 56 млн вподобань.

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу зустрічалися команди Аргентини та Франції. Основний та додатковий час матчу завершився внічию – 3:3. Аргентинці виграли у серії пенальті з рахунком 4:2 та стали чемпіонами світу.

На 23-й хвилині нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі реалізував пенальті, а на 36-й хвилині відзначився півзахисник Анхель Ді Марія. У другому таймі два м'ячі забив форвард національної команди Франції Кіліан Мбаппе (перший з 11-метрового). Гра перейшла у додатковий час, де команди обмінялися голами. У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти збірної Аргентини.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Раніше з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: Instagram ЧС-2022 Кріштіану Роналду Ліонель Мессі рекорд

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