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Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зірковий Роналду вляпався у черговий скандал на Чемпіонаті світу в Катарі
Роналду втрачає місце у старті своєї збірної
фото із соцмереж

Роналду проігнорував тренування із запасними гравцями збірної Португалії

Кріштіану Роналду не захотів тренуватись із запасними збірної Португалії після розгрому Швейцарії в 1/8 фіналу Чемпіонату світу-2022. Роналду разом із основою, яка розпочала зустріч із перших хвилин, пішов тренуватись у залі. Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, зірковий нападник вийшов у матчі проти Швейцарії лише на заміну по ходу другого тайму. Роналду провів на футбольному полі понад 17 хвилин. Тому повинен був розпочати післяматчеве тренування з тією когортою футболістів, які вийшли на заміну по ходу поєдинку 1/8 фіналу або ж навіть провели весь матч на лаві запасних.

Відзначимо, матч проти Швейцарії став першим для Роналду на Чемпіонаті світу у Катарі, який він розпочав із лави запасних. До цього постійно виходив у старті, але не відіграв жодного з трьох поєдинків до фінального свистка. У чотирьох зустрічах забив один гол у ворота Гани (3:2).

Раніше ЗМІ повідомили про ще одну витівку Роналду. Начебто Кріштіану хотів покинути розташування збірної Португалії, коли дізнався про невихід у стартовому складі на гру проти Швейцарії. Сестра футболіста теж закликала брата закінчити кар'єру у збірній.

Нагадаємо, найсексуальніша футболістка Європи зробила вибір між Мессі та Роналду.

Також повідомлялось, що Кріштіану Роналду заявив головному тренеру Фернанду Сантушу про те, що може піти з національної команди через конфлікт із наставником.

До слова, Роналду встановив чергове унікальне досягнення на Чемпіонаті світу-2022.  Він став першим гравцем за всю історію підрахунків (від 1966-го року), котрий досяг позначки в 100 ударів у матчах світової першості.

Також стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі мундіалю.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал ЧС-2022 Кріштіану Роналду

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