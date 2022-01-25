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    Переможець «Тур де Франс» на велосипеді потрапив під автобус

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    Еган Берналь, схоже, наступний сезон пропустить - Переможець «Тур де Франс» на велосипеді потрапив під автобус
    Еган Берналь, схоже, наступний сезон пропустить
    фото з відкритих джерел

    Велогонщик зламав ногу і розбив колінну чашку

    Ледве трагедією не завершилося тренування переможця «Тур де Франс» колумбійця Егана Берналя. Під час підготовки до сезону в себе на батьківщині він потрапив в аварію. Про це повідомляє Cyclingnews.

    Велогонщик британської команди Ineos Grenadiers постраждав у зіткненні із автобусом на шосе. У соцмережах з'явилося фото Берналя, який лежить землі.

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    25-річного Берналя госпіталізовано до однієї з місцевих лікарень, він перебуває у стабільному стані та проходить обстеження.

    За інформацією ЗМІ, перший в історії колумбієць, який виграв «Тур де Франс» (2019 рік), отримав перелом стегна і, можливо, зламав колінну чашку.

    Теги: велоспорт Тур де Франс
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    Переможець «Тур де Франс» на велосипеді потрапив під автобус