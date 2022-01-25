Переможець «Тур де Франс» на велосипеді потрапив під автобус

Велогонщик зламав ногу і розбив колінну чашку

Ледве трагедією не завершилося тренування переможця «Тур де Франс» колумбійця Егана Берналя. Під час підготовки до сезону в себе на батьківщині він потрапив в аварію. Про це повідомляє Cyclingnews.

Велогонщик британської команди Ineos Grenadiers постраждав у зіткненні із автобусом на шосе. У соцмережах з'явилося фото Берналя, який лежить землі.

25-річного Берналя госпіталізовано до однієї з місцевих лікарень, він перебуває у стабільному стані та проходить обстеження.

За інформацією ЗМІ, перший в історії колумбієць, який виграв «Тур де Франс» (2019 рік), отримав перелом стегна і, можливо, зламав колінну чашку.