Знаменитий велогонщик загинув перед чемпіонатом світу

Серенсен мав виступати як експерт для данського телеканалу

Колишній данський велогонщик Кріс Анкер Серенсен трагічно загинув перед стартом шосейного чемпіонату світу в Бельгії. Про це повідомляє телеграм-канал Gruppetto.

Серенсен катався на велосипеді на території міста Зебрюгге (передмістя Брюгге) і зіткнувся з автомобілем. Через отримані травми він помер. Йому було всього 37 років.

На чемпіонаті світу Серенсен мав виступити як експерт для данського телеканалу TV2 Sport.

Серенсен був професійним велогонщиком. За роки своєї кар'єри (з 2005 по 2018) він виступав у командах CSC, Saxo Bank, Tinkoff-Saxo і проїхав 12 гранд-турів, здобувши п'ять перемог. У 2010 році Кріс виграв гірський етап «Джиро д'Італія», а в 2012-му став найагресивнішим гонщиком «Тур де Франс».

Раніше помер найкращий бомбардир в історії британського футболу.