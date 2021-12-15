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    Найкращий український велогонщик розповів, як втікав від війни

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    Марк Падун уклав угоду з однією з провідних велокоманд світу - Найкращий український велогонщик розповів, як втікав від війни
    Марк Падун уклав угоду з однією з провідних велокоманд світу
    фото з відкритих джерел

    Батьки вивезли спортсмена з Донецька одразу, як туди зайшли російські війська

    Марк Падун, найкращий український велогонщик, уклав контракт із командою Світового туру Education First. Раніше 25-річний чотири сезони виступав за Bahrain Victorious.

    Після укладання угоди велогонщик розповів, як його родина рятувалася від війни на Донбасі.

    «Завдяки моїм батькам я майже не бачив війни. Щойно армія увійшла до Донецька, вони відправили мене з міста практично одразу. Я бачив солдатів кілька днів і зрозумів, що це щось серйозне. Мої батьки розуміли, чого я прагнув. Вони розуміли, що тренуватися на території, де триває війна – це погана ідея, – наводить слова Падуна «Трибуна». – Я їхав з думками: «Ок, це на кілька тижнів і потім я повернуся». Але сталося, що я більше не повертався туди жити. Не можу сказати, що то були прості часи».

    Батьки та молодші брати та сестри залишилися в Донецьку, коли Падун переїхав у невелике місто біля Києва до дядька та тітки.

    «Куди вони могли поїхати? Мільйони людей намагалися уникнути війни», – сказав велогонщик, чия сім'я згодом перебралася до Сіетлу, США.

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    Теги: Олімпіада велоспорт Марк Падун
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    Найкращий український велогонщик розповів, як втікав від війни