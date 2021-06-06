Українець напередодні «Тур де Франс» сенсаційно виграв другий етап французької багатоденки

Марк Падун на «Крітеріум Дофіне» став переможцем на горних етапах

Український велогонщик Марк Падун так розігнався, що його не можуть спинити. Після перемоги на сьомому етапі багатоденки «Крітеріум Дофіне», яка є прелюдією до «Тур де Франс», український велосипедист виграв і заключний восьмий етап. На королівському маршруті з сімома підйомами довжиною 147 кілометрів гонщик команди "Бахрейн Вікторіус" на одну хвилину і 36 секунд випередив данця Йонаса Вінгергарда, котрий фінішував слідом. Другий поспіль успіх дозволив Марку піднятися ще на 12 сходинок і зайняти 36 місце в генеральній класифікації. Перемога дісталася австралійцю Рікі Порте.

Марк Падун розпочинав у Донецьку, а після військової агресії Росії на Донбасі переїхав на вільну від окупації територію.