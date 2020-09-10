Переможець турніру «Містер Всесвіт» пішов з життя у 32-річному віці



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Титулований бодібілдер Шубрт Світлина - ronnie.cz

Поліорганна недостатність забрала життя 32-річного бодібілдера

В Чехії помер відомий бодібілдер Якуб Шубрт, якому було 32 роки.

Причиною смерті називають поліорганну недостатність. Поліорганна недостатність - це важка неспецифічна стрес-реакція організму. Головною особливістю є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.

Бодібілдер буде похований в місті Броумов.

Відзначимо, що Шубрт почав займатися бодібілдингом ще в підлітковому віці. У 21 рік він став переможцем юніорського турніру «Містер Всесвіт», який проводиться під егідою NABBA. У 2014 році культурист зайняв третє місце на турнірі «Olympia Amateur Europe» 2014 від IFBB.

Джерело: сайт ronnie.cz