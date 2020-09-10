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    Переможець турніру «Містер Всесвіт» пішов з життя у 32-річному віці

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    Титулований бодібілдер&nbsp;Шубрт - Переможець турніру «Містер Всесвіт» пішов з життя у 32-річному віці
    Титулований бодібілдер Шубрт
    Світлина - ronnie.cz

    Поліорганна недостатність забрала життя 32-річного бодібілдера

    В Чехії помер відомий бодібілдер Якуб Шубрт, якому було 32 роки.

    Причиною смерті називають поліорганну недостатність. Поліорганна недостатність - це важка неспецифічна стрес-реакція організму. Головною особливістю є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.

    Бодібілдер буде похований в місті Броумов.

    Відзначимо, що Шубрт почав займатися бодібілдингом ще в підлітковому віці. У 21 рік він став переможцем юніорського турніру «Містер Всесвіт», який проводиться під егідою NABBA. У 2014 році культурист зайняв третє місце на турнірі «Olympia Amateur Europe» 2014 від IFBB.

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    Джерело: сайт ronnie.cz

    Чехія смерть бодібілдинг
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