Переможець турніру «Містер Всесвіт» пішов з життя у 32-річному віці
Титулований бодібілдер Шубрт
Світлина - ronnie.cz
Поліорганна недостатність забрала життя 32-річного бодібілдера
В Чехії помер відомий бодібілдер Якуб Шубрт, якому було 32 роки.
Причиною смерті називають поліорганну недостатність. Поліорганна недостатність - це важка неспецифічна стрес-реакція організму. Головною особливістю є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.
Бодібілдер буде похований в місті Броумов.
Відзначимо, що Шубрт почав займатися бодібілдингом ще в підлітковому віці. У 21 рік він став переможцем юніорського турніру «Містер Всесвіт», який проводиться під егідою NABBA. У 2014 році культурист зайняв третє місце на турнірі «Olympia Amateur Europe» 2014 від IFBB.
Читайте також: Український бодібілдер здобув історичну перемогу в Бразилії.
Джерело: сайт ronnie.cz