Чехія вводить масковий режим у закритих приміщеннях



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Минулої доби у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164

Влада Чехії з 10 вересня вводить обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях.

Про це заявив у середу прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час спільної пресконференції у Відні з очільниками урядів Австрії та Словаччини, повідомляє Укрінформ.

«Міністерство охорони здоров’я сьогодні прийняло рішення про обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях, і вже – від завтра», - заявив Бабіш.

Чеський прем’єр зазначив, що наразі органи охорони здоров’я активно моніторять ситуацію щодо нових захворювань на Covid-19 в Чехії та готові реагувати належним чином. При цьому, важливим у цьому реагуванні є баланс між захистом здоров’я громадян та забезпеченням економічного розвитку країни.

Бабіш нагадав, що з 1 вересня в Чехії вже почали діяти нові жорсткіші заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусної інфекції.

Під час зустрічі глав урядів Австрії, Чехії та Словаччини у Відні у середу головною темою обговорення стала координація зусиль у боротьбі з поширенням Covid-19 та обмін інформацією щодо заходів, які плануються з цього приводу. Також було обговорено тему економічної співпраці та спільного реагування на окремі питання європейського політичного порядку денного.