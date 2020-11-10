Перша ліга: «Чорноморець» трощить аутсайдера, «Волинь» виграє на останніх секундах
Одесити утримують лідерство в другому дивізіоні
У вівторок, 10 листопада, відбулися поєдинки 12-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі.
Цього разу прогнозовано перемогли всі фаворити за винятком «Вереса», який несподівано поступився, першим відкривши рахунок, на виїзді «Альянсу».
Найцікавішим вийшов поєдинок у Луцьку, де місцева «Волинь» перемогла «Оболонь». Причому «пивовари» відіграли швидкий гол Богдана Оринчака на 87-й хвилині, здавалося б, ґаратувавши собі нічию. Проте той же Оринчак у компенсований арбітром час вирвав для «хрестоносців» такі важливі три очки.
«Кристал» (Херсон) – «Чорноморець» (Одеса) – 0:4
Голи: 0:1 – Віктор Лиховидько (2). 0:2 – Станіслав Микицей (69). 0:3 – Олег Кожушко (84). 0:4 – Костянтин Граматик (86)
«Авангард» (Краматорськ) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 0:3
Голи: 0:1 – Артур Мурза (45). 0:2 – Ілля Черидниченко (75). 0:3 – Юрій Батюшин (83)
На 36-й хвилині Юрій Батюшин («Гірник-Спорт») не реалізував пенальті
«Полісся» (Житомир) – «Нива» (Тернопіль) – 0:1
Гол: 0:1 – Олег Хруставка (38)
«Агробізнес» (Волочиськ) – «Кремінь» (Кременчук) – 5:1
Голи: 0:1 – Станіслав Сорокін (37, з пенальті). 1:1 – Юрій Романюк (45). 2:1 – Віталій Груша (46). 3:1 – Богдан Семенець (63). 4:1 – Сергій Петров (76). 5:1 – Руслан Черненко (83)
«Металіст-1925» (Харків) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 1:0
Гол: 1:0 – Дерек Рібейро (4)
«Альянс» (Липова Долина) – «Верес» (Рівне) – 2:1
Голи: 0:1 – Геннадій Пасич (8). 1:1 – Сергій Загинайлов (52). 2:1 – Сергій Загинайлов (87)
«Волинь» (Луцьк) – «Оболонь» (Київ) – 2:1
Голи: 1:0 – Богдан Оринчак (4). 1:1 – Олексій Майданевич (87). 2:1 – Богдан Оринчак (90+2)
«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Миколаїв» - 0:4
Голи: 0:1 – Богдан Куксенко (27). 0:2 – Богдан Куксенко (59). 0:3 – Руслан Паламар (74). 0:4 – Дмитро Сула (89)
«Чорноморець» з 24-ма очками продовжує лідирувати. На один пункт від одеситів відстає «Гірник-Спорт». «Волинь» набрала 18 очок і стала третьою. Четверте-п’яте місця з 19-ма очками ділять «Металіст-1925» та «Агробізнес». «Миколаїв» з 18-ма пунктами наздогнав «Верес». Тепер команди ділять шосту-сьому позиції. Восьмою з 14-ма очками стала тернопільська «Нива». В зоні вильоту – «Авангард» (8 очок) і «Кристал» (4). Над ними знаходиться «Прикарпаття», у якого дев’ять пунктів.
Список бомбардирів, забивши свій сьомий м’яч, очолює Руслан Черненко з «Агробізнеса».
13-й тур української першої ліги буде зіграний 15-16 листопада. Найцікавіший матч відбудеться у неділю в Одесі, де «Чорноморець» прийматиме «Металіст-1925». Того ж дня «Гірник-Спорт» зіграє з «Поліссям», а «Верес» – з «Волинню».