Український футболіст віддав п’ять результативних передач у грі іноземного чемпіонату (відео)



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Єфремов за підсумками сезону може виграти перший трофей у кар'єрі професійного футболіста Світлина - football24

Захисник надовго запам’ятає поєдинок у складі «Судуви»

Український правий захисник ФК «Судува» Євген Єфремов став героєм поєдинку 17 туру чемпіонату Литви з футболу проти «Тракая», який завершився на користь «Судуви» з результатом 7:1.

Наш футболіст вийшов у старті і провів на полі весь матч. З його передач партнери по команді забили голи з третього по сьомий. Єфремов віддавав передачі на різний смак – і навісом на дальню стійку і прострілом низом на ближню та дальні штанги, чим вправно користувалися його партнери.

Наразі «Судува» залишається лідером чемпіонату Литви - 38 очок і на один матч менше, ніж у найближчого переслідувача – «Жальґіріса» (36 пунктів). До кінця турніру залишилося провести чотири тури.

Довідка: 26-рінчий оборонець Єфремов з 2009 по 2010 рік залучався до матчів юнацьких збірних України U-16 та U-17. У 2011 року розпочав футбольну кар'єру в дублюючому складі «Шахтаря». У травні 2015 року перейшов до маріупольського «Іллічівця». У січні 2017 року виїхав до Швеції, де підсилив склад клубу «Крамфорс-Алліансен», а влітку 2017 року перейшов до «Гернесанду». З 2019 року він встиг пограти за «Оболонь-Бровар» і «Колос».

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