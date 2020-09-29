Професійна футбольна ліга України отримала нового президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Каденко доріс від вчителя фізкультури до президента ПФЛ Світлина - Фіона Козак

Олександр Каденко – відомий спортивний номенклатурник

46-річний Олександр Каденко – новий президент Професійної футбольної ліги України.

Так вирішили делегати позачергової конференції ПФЛ. Нового очільника згідно з регламентом обрали на чотири роки.

Олександр Каденко народився 10 червня 1974 року. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель фізичної культури» (1995). Навчався в Національному університеті фізичного виховання та спорту України, закінчив курси за програмою «Спортивний менеджмент» (спільна програма CIESта НУФКіС за підтримки FIFA та ФФУ, 2010).

1995-1996 – служба у Збройних силах України.

1996-1997 – учитель фізичної культури.

1997-2000 – головний спеціаліст відділу молоді та спорту Васильківської міської ради.

1998-2000 – голова Васильківської міської федерації футболу.

1999-2003 – арбітр з футболу, з 2003-го по 2005 рік – арбітр другої ліги.

2000 – головний спеціаліст Асоціації аматорського футболу України.

2002 – виконавчий директор Асоціації аматорського футболу України.

Із 2007 року – перший віце-президент Асоціації аматорського футболу України.

У 2004 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України.

У 2008 році нагороджений медаллю «За заслуги» ФФУ.

У 2010 році визнаний УЄФА «Лідером масового футболу» в Європі.

Із 2010 року – асистент національного координатора міжнародного проєкту OpenFunFootballSchools в

Україні.

У 2011 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.

У 2012 році входив до оргкомітету Всеукраїнського турніру «Кубок шкільного футболу Євро-2012» та безпосередньо відповідав за його організацію і проведення.

Із 2005 року – член виконавчого комітету Асоціації ветеранів футболу України.

Із 2005-го по 2015 рік входив до складу виконавчого комітету Асоціації жіночого футболу України.

Із 2015 року – делегат матчів Української асоціації футболу.

Із 2018 року – член комісії УЄФА з масового футболу.

Заступник голови Комітету масового футболу УАФ, член Комітету з атестування футбольних клубів УАФ.

Каденко зробив значний особистий внесок у становлення та розвиток наймасовіших дитячих Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч», які нині є загальнонаціональними, безпосередньо відповідає за організацію і проведення чемпіонату й розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд.

Був директором відбірних міні-турнірів Кубку регіонів УЄФА, які проводилися в Україні.

Додамо, що попереднього керівника ПФЛ Сергія Макарова загал відправив у відставку на засіданні Ради ліг через постійне невдоволення його діяльністю.