Отримали підвищення. Скільки заробляють українські арбітри?



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Українські арбітри Світлина - ua-football

Судді отримуватимуть новий рівень оплати за свою працю

На конференції Професійної футбольної ліги були переглянуті розміри виплат офіційним особам, які займаються обслуговуванням матчів. За її підсумками стало відомо, що арбітри Першої та Другої ліг отримали підвищення у зарплатні.

Згідно з новою затвердженою постановою головний арбітр матчу у Першій лізі отримуватиме 3085 грн безпосередньо за роботу і додатково 1100 грн у вигляді компенсації за дорогу до місця проведення матчу, а також ще 920 грн як нарахування доходу фізичної особи. Загалом за одну гру арбітр отримає 5105 грн. Асистенти головного арбітра зароблять по 3885 грн. Оплата роботи четвертого арбітра – 1165 грн, а заробітна платня спостерігача матчу – 3275 грн. Стільки ж за гру отримає і офіцер безпеки УАФ.

У Другій лізі арбітри отримуватимуть менше. Головний арбітр – 1335 грн за матч + 1100 грн (витрати на проїзд). В цілому сума, яку витрачатиме УАФ на головного арбітра Другої ліги, становить 2970 грн. Асистенти рефері зароблятимуть за матч по 2812 грн, а четвертий арбітр – 915 грн. Зарплатня спостерігача арбітражу та офіцера безпеки УАФ становитиме 2202 грн.

Зазначимо, на даний момент після чотирьох турів лідерами Першої ліги є «Чорноморець» та «Металіст-1925», які набрали по 10 балів.

Джерело: FootballHub