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Перша жінка у світі, яка занурилася без ласт на 90 м. Українка Садурська оновила світовий рекорд

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Перша жінка у світі, яка занурилася без ласт на 90 м. Українка Садурська оновила світовий рекорд
Катерина Садурська щойно встановила новий орієнтир
фото: пресслужба Катерини Садурської

Вітчизняна фрідайверка не втомлюється встановлювати нові досягнення

Учасниця Олімпіади-2016 Катерина Садурська встановила десятий світовий рекорд у фрідайвінгу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу спортсменки.

Напередодні українка занурилася на 90 м у найскладнішій дисципліні – з постійною вагою без ласт (CNF). На змаганнях IDA Blue Element November 2026 спортсменка стала першою жінкою на планеті, яка досягла цієї глибини без додаткового спорядження. Найближча конкурентка Садурської змогла зануритися лише на 79 м.

Результат української фрідайверки виклик і для чоловічого спорту. За всю історію фрідайвінгу на таку глибину змогли зануритися лише шестеро чоловіків. Новий рекорд Садурської – вже десятий світовий у цій дисципліні за чотири роки. За цей час вона поглибила свій результат на 17 м.

«У липні цього року я йшла на рекорд 89 метрів, але за тиждень до старту отримала травму. Довелося терміново заліковувати рани й проходити курс антибіотиків. Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження — уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки», – розповіла Садурська.

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Катерина Садурська підкорила нові глибини
фото: пресслужба Катерини Садурської

Масштаб виклику занурення Катерини Садурської

На глибині 90 м легені стискаються вдесятеро, серцебиття сповільнюється до 20 ударів на хвилину, а тиску сягає 10 атмосфер. Занурення відбувається на одному вдиху, без ласт на глибину 30-поверхового хмарочоса.

Щоб зрозуміти масштаб виклику:

  • 90 метрів – це без 10 м висота київської статуї «Батьківщина-Мати» від п'єдесталу до кінця меча, занурена під воду.
  • 10 атмосфер тиску стискають легені фрідайвера до розміру невеличкого кулака, а об'єм повітря зменшується вдесятеро.
  • 2-4 дні відновлення вимагає від організму лише один такий нирок на межі людських можливостей.

Кому Катерина Садурська присвятила новий світовий рекорд

Після повномасштабного вторгнення РФ спортсменка поставила собі за мету регулярно піднімати прапор України на міжнародній арені. Оскільки умов для тренувань на батьківщині немає, то Садурська змушена постійно мандрувати. Кілька років фрідайверка живе в режимі постійних переїздів.

«Повномасштабна війна стала для мене тригером виходити на міжнародні змагання і ставити спорт у пріоритет. Мені доводиться забирати ресурс від особистого життя, але я розумію: нашим хлопцям і дівчатам на передовій у тисячі разів важче. Моя спроба сьогодні — це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій», – заявила Садурська.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.

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Теги: Катерина Садурська підводне плавання

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