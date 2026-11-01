Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони

Росія націлилася на повноцінне повернення на міжнародну арену

Дипломатичне відомство вигадало запобіжник перед поверненням Росії у спорт

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен запропонувала обмежити в'їзд російських атлетів до країн Шенгенської зони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у X чиновниці.

Очільниця фінського МЗС прагне прив'язати повернення росіян на міжнародну арену до війни проти України. На її думку, допоки агресія триватиме, тамтешні спортсмени не повинні подорожувати Європою. Валтонен анонсувала заборону на в'їзд російських атлетів до Фінляндії з 2027 року.

«У жовтні на засіданні Ради з питань закордонних справ я запропонувала своїм колегам із ЄС обмежити в'їзд російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Європейська комісія наразі опрацьовує це питання», – написала міністерка.

Раніше обмеження для атлетів із РФ встановлювали спортивні федерації. Однак, упродовж 2026 року частина організацій повернули тамтешніх спортсменів до змагань. Окремі країни-члени ЄС обмежили в'їзд російських атлетів на державному рівні.

До слова, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.