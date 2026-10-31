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Календар головних спортивних подій на листопад 2026 року

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Календар головних спортивних подій на листопад 2026 року
Еліна Світоліна спробує виграти другий для себе Підсумковий турнір WTA
фото: Getty Images

Знайомимося з головними змаганнями для українського та світового спорту в листопаді

Листопад традиційно стане одним із насичених місяців спортивного календаря, об'єднавши важливі міжнародні старти, боротьбу за престижні титули та завершення окремих змагальних сезонів. На вболівальників чекає чимало цікавих протистоянь, а українські спортсмени матимуть нові можливості проявити себе на світовій арені.

У цій статті «Главком» зібрав найважливіші змаганя заключного місяця осені та розповів, чому варто за ними стежити. 

Хедлайнери листопада 2026

Листопад стане одним із найнасиченіших місяців осені для українського спорту. Зокрема, особливого значення набудуть два останні матчі футбольної збірної України в Лізі націй. 14 листопада команда зустрінеться на виїзді з Північною Ірландією, а 17 листопада прийматиме Грузію. Для підопічних українського тренерського штабу це заключна можливість покращити своє становище у групі B2 та поборотися за підвищення до елітного дивізіону. Після непростого старту восени українській команді доведеться докласти зусиль, однак це цілком до снаги.

Також важливим листопад стане для юних спортсменів, адже у Дакарі почнуться Юнацькі Олімпійські ігри 2026. Цей форум стане історичним, адже вперше Ігри пройдуть в Африці. Також цей форум може бути останнім в історії, адже керівництво МОК на чолі з Крісті Ковентрі може переглянути свої плани щодо проведення цих змагань. Тим не менше, наразі наші спортсмени матимуть змогу насолодитися атмосферою великого турніру і вступити в боротьбу за медалі. 

Не залишиться без уваги й теніс, де сезон потроху підходить до фінішної прямої. У жіночому турі головною подією стане Підсумковий турнір WTA, який з 8 до 15 листопада прийматиме американський Індіан-Веллс. Там зберуться вісім найкращих тенісисток сезону в одиночному розряді та вісім пар. Для українських уболівальників особливий інтерес становитиме можливість побачити представницю нашої країни Еліну Світоліну, яка є чемпіонкою цього турніру (у 2018) та фіналісткою (у 2019). 

Найважливіші спортивні події листопада 2026 за участі українців

Не менш насиченим буде листопад і для українського баскетболу. Жіноча збірна під керівництвом Інни Кочубей проведе три матчі другого етапу відбору на Євробаскет-2027. Спочатку українки зіграють на виїзді проти Люксембургу, потім зустрінуться з Великою Британією в Манчестері, а завершать ігрове вікно номінально домашнім поєдинком проти Франції у Ризі.

Проведуть важливі матчі і чоловіки. Після успішного завершення попереднього етапу відбору українська команда продовжить боротьбу за вихід на Чемпіонат світу 2027. Команда Айнарса Багатскіса у листопаді проведе два матчі другого етапу кваліфікації: 26 листопада зіграє на виїзді проти Португалії, а 29 листопада прийматиме Чорногорію. Завдання команди полягає у тому, що втриматися серед трьох найкращих збірних квартету, які отримають перепустки на світову першість. З огляду на результати попередніх зустрічей та щільність у турнірній таблиці, саме вікно у листопаді може суттєво вплинути на шанси України потрапити на мундіаль.

У листопаді також відбудуться одразу кілька світових першостей. На початку місяця завершиться Чемпіонат світу зі спортивної боротьби, який приймає казахстанська Астана. Розгорнеться боротьба у важкій атлетиці, стрибках на батуті та серфінгу. Проте наважливішим мундіалем стане Чемпіонат світу зі стрільби, який пройде у Каїрі. Там будуть розіграні перші три ліцензії на Ігри-2028 у кожному олімпійському особистому виді програми, на які цілком можуть претендувати і українські спортсмени. 

Доволі важливим і цікавим турніром буде Чемпіонат Європи з лакросу. Серед чоловіків братиме участь у турнірі і українська команда, а сам турнір буде відбірковим на Олімпіаду, куди потраплять дві найкращі команди. 

Не варто забувати і про те, що вже зовсім скоро буде зима, а тому види спорту на снігу та льоду почнуть все частіше з'являтися у спортивних календарях. Зокрема, уже цього місяця пройдуть Кубки світу у біатлоні, скелетоні, санному спорті, сноубордингу та багатьох інших дисциплінах. Вони стануть чудовою нагодою дещо перемкнутися після домінування літніх видів спорту. 

Найважливіші спортивні події для світового спорту у листопаді 2026

Листопад стане важливим місяцем і для світового автоспорту. Формула-1 проведе одразу три Гранпрі, які наближатимуть сезон до завершення. Спочатку пілоти змагатимуться на етапі в Сан-Паулу. Бразильська траса Інтерлагос традиційно дарує чимало непередбачуваних моментів, а її конфігурація та мінлива погода часто стають додатковими чинниками боротьби.

Наступний етап відбудеться у Лас-Вегасі, де нічна гонка на міській трасі серед яскравих вогнів американського міста вже стала однією з найвиразніших подій календаря Формули-1. Завершить програму Гранпрі цього місяця змагання в Катарі, який пройде на автодромі Лусаїл і стане одним із заключних у чемпіонаті.

Ще однією важливою подією стане завершальний відрізок тенісного сезону в чоловіків. Спершу пройде заключний турнір серії ATP 1000 у Парижі, де колишній чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс завершить свою спортивну кар'єру. Після паризького Мастерса чоловіки зосередяться на Підсумковому турнірі ATP, який відбудеться вже у листопаді за участі восьми найкращих гравців року.

Графік найважливіших спортивних подій листопада 2026 року

Дата Вид спорту Подія
1 листопада Спортивна боротьба Чемпіонат світу
1 листопада Фігурне катання Гранпрі Канади
1 листопада, 22:00 Формула-1 Гранпрі Мексики
1-8 листопада Важка атлетика Чемпіонат світу
1-8 листопада Теніс ATP1000 (Париж)
1-13 листопада Мультиспортивний форум Юнацькі Олімпійські ігри
3 листопада, 19:45 Футбол Ліга Чемпіонів. Етап ліги, четвертий тур. «Шахтар» – «Спортинг»
3-13 листопада Спортивна стрільба Чемпіонат світу
4-8 листопада Стрибки на батуті Чемпіонат світу
6-15 листопада Серфінг Чемпіонат світу
8 листопада Формула-1 Гранпрі Сан-Паулу
8-15 листопада Теніс Підсумковий турнір WTA
10-18 листопада Лакрос Чемпіонат Європи
11 листопада, 20:00 Баскетбол Відбір на Жіночий Євробаскет 2027. Другий етап, перший тур. Люксембург – Україна
13-15 листопада Фігурне катання Гранпрі США
14 листопада, 18:00 Баскетбол Відбір на Жіночий Євробаскет 2027. Другий етап, другий тур. Велика Британія – Україна
14 листопада, 20:45 Футбол Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В. П'ятий тур. Північна Ірландія – Україна
14 листопада, 15:00 Баскетбол Відбір на Жіночий Євробаскет 2027. Другий етап, третій тур. Україна – Франція
17 листопада, 20:45 Футбол Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В. Шостий тур. Україна – Грузія 
20-21 листопада Фігурне катання Гранпрі Фінляндії
20-22 листопада Стрибки на лижах з трампліна Кубок світу (Ліллегаммер)
22 листопада Формула-1 Гранпрі Лас-Вегаса
25 листопада, 22:00 Футбол Ліга Чемпіонів. Етап ліги, п'ятий тур. «Фенербахче» – «Шахтар»
26-29 листопада Біатлон Кубок світу (Контіолахті)
26 листопада, 21:00 Баскетбол Відбір на Чоловічий Чемпіонат світу 2027. Другий етап, дев'ятий тур. Португалія – Україна
27-28 листопада Скелетон Кубок світу (Альтенберг)
27-29 листопада Санний спорт Кубок світу (Вінтерберг)
28-29 листопада Сноубординг Кубок світу (паралельні дисципліни, Чжанцзякоу)
29 листопада Формула-1 Гранпрі Катару
29 листопада, 18:30 Баскетбол Відбір на Чоловічий Чемпіонат світу 2027. Другий етап, десятий  тур. Україна – Чорногорія 

Ілля Мандебура, «Главком»

Теги: чемпіонат Європи теніс чемпіонат світу стрільба Кубок світу фігурне катання Ліга чемпіонів спортивна боротьба важка атлетика Ліга націй Підсумковий турнір Санний спорт Євробаскет олімпійські ігри

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