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Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії
Російські хокеїсти близькі до повернення на міжнародну арену
фото: ФХР

Ізоляція російських спортсменів затріщала по швах

Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські медіа.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Рішення CAS не підлягає оскарження, а Міжнародна федерація хокею на льоду нібито збирається виконати припис суду. У структурі самої організації бракувало одностайності. У травні дисциплінарна рада федерації скасувала рішення про усунення російських команд, але в липні рада федерації знову підтвердила бан тамтешніх збірних.

Росія залишилася поза світовим хокеєм після повномасштабного вторгнення до України в 2022 році. З того часу тамтешня національна команда пропустить п'ять чемпіонатів світу та Олімпійські ігри-2026. Водночас остання перемога росіян на турнірі датована 2014 роком.

До слова, нещодавно Олександр Бобкін став головним тренером збірної України. Він замінив на посаді Дмитра Христича. ФХУ не домовилася з тренерським штабом останнього про новий контракт.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.

Теги: хокей російські спортсмени

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