Перший за шість років український чемпіон «Діамантової ліги» Проценко: «Якби ще два сантиметри!»



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Перший коментар українського стрибуна після яскравої перемоги в Цюріху

Вчора, 29 серпня, у швейцарському Цюріху стрибун у висоту з Херсонщини Андрій Проценко приніс Україні першу з часів перемоги свого колеги за сектором Бондаренка в 2013-му перемогу на етапі легкоатлетичної «Діамантової ліги».

«Нерви трішки давали про себе знати, проте стрибалося добре, - сказав Андрій у першому коментарі в статусі переможця. – Звісно, хотілося подолати 2,34 метри, оскільки тоді виконав би олімпійський норматив. Шкода, що цього разу не вдалося, адже на 2,32 метри була дуже хороша спроба. Та й на 2,34 не вистачило зовсім трішки. Попереду у мене змагання ISTAF у Берліні. Після цього повернуся додому, потім збори і чемпіонат світу у Досі».

Чемпіонат світу відбудеться з 27 вересня по 6 жовтня.

Джерело: Федерація легкої атлетики України