«Шаную воїнів, біжу за героїв України»: українці побіжать за тих, хто поклав життя за нашу свободу

Важливо пам'ятати тих, завдяки кому над нашими головами мирне небо Фейсбук-паблік Voiny

Ідея українського проекту запозичена в американського «Run for the Fallen»

25 серпня 2019 року відбудеться всеукраїнський забіг, присвячений пам’яті загиблих у російсько-українській війні. Кожен, хто шанує героїв, зможе долучитися до організованих забігів в семи містах України – Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі, Коломиї, Миколаєві, Тернополі та Сумах.

Кожен бажаючий може пробігти марафон у будь-якому іншому місті та приєднатися до спільного руху через сторінку у фейсбук «Voїny». Для цього потрібно пробігти в цей день за загиблого героя у будь-якій точці України чи світу, зробити фото- чи відеозвіт про те, за кого ти пробіг та поділися на своїй сторінці.

«Шаную воїнів, біжу за героїв України» – започаткована торік традиція, національний рух вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав країну, подякувати та підтримати близьких наших героїв.

Всеукраїнський Забіг в пам’ять полеглих започаткований в рамках ініціативи Voїny. Voїny - це перший в Україні соціальний проект, мета якого – підвищити обізнаність українського суспільства про загиблих воїнів, запровадити єдину процедуру поховання та заохотити до почесного вшанування захисників України. Проект Voїny започатковано агенцією Republic разом з українським урядом, експертами, громадянським суспільством та представниками відповідального бізнесу.

Досвід США

2008 року в США започаткували традицію вшанування пам'яті загиблих американських військових – забіг Run for the Fallen (Біжи за полеглих). Рух діє в більшості штатів і забіг став загальнонаціональною традицією. Саме цей факт надихнув Republic започаткувати аналогічну ініціативу в Україні. Торік Джордж Лутц, співорганізатор американського Run for the Fallen, підтримав перший український забіг-вшанування в Києві та відвідав столицю.

«Для сімей загиблих найважливіше – розуміти, що смерть близьких їм людей була недаремна, і що про них пам’ятають, - сказав він. - Важливо не лише пам’ятати імена героїв, важливо пам’ятати про їхні сім’ї та біль, крізь який вони пройшли».

Біжіть з нами 25 серпня, вшануйте героїв України!