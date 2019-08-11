Україна виборола золоту медаль на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики



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Юлія Левченко Фейсбук

Наша Юлія Левченко була найкращою в секторі для стрибків у висоту

Українка Юлія Левченко перемогла в секторі для стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що триває в польському Бидгощі. Вона подолала висоту 197 см.

Це перше золото української команди в Бидгощі.

Після 29-ти з 40 видів програми збірна України посідає з 159-ма балами восьме місце. Відставання від сьомої Чехії становить 1,5 бала. За підсумками змагань у Суперлізі командного чемпіонату Європи залишаться перші сім збірних.

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