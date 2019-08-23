Рекорд Левченко, яскрава Рижикова та інші грації в скупому на увагу Луцьку

Юлія Левченко перемогла з особистим рекордом сезону Instagram Юлії Левченко

Як і очікувалося, боротьба стрибунок у висоту стала окрасою змагань

Щось із тим Луцьком Федерації легкої атлетики України треба робити. Такої ганебної байдужості, яку проявляють у ставленні до Королеви спорту в волинському краї, вочевидь не знайдеш ніде в Україні. З провального з точки зору залучення глядачів на трибуни чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств місцеві князі з числа ставлеників одіозного Ігоря Палиці висновків не зробили. Здавалося, менше, ніж тоді, на початку липня, глядачів на трибунах місцевого «Авангарду» не може бути в принципі. Виявилося, що ні.

Родзинка

Особливо прикро через таку неувагу має бути майстриням стрибків у висоту, де в Україні нині рівень конкуренції дотягує до добротного європейського. Відразу дві учасниці напередодні змагань у Луцьку мали стрибки на двометровій висоті. Перша з них, 21-річна Юлія Левченко – віце-чемпіонка світу-2017. 17-річна Ярослава Магучих – наймолодша атлетка в історії виду спорту, якій двометрова висота підкорилася. Крім того, за європейські п’єдестали здатні боротися Ірина Геращенко і свіжоспечена чемпіонка Всесвітньої універсіади Юлія Чумаченко. П’ятою в цій компанії мала бути Оксана Окунєва, але вона за добу до старту випала з обойми через травму. А є ще Катерина Табашник, яка через пошкодження до Луцька не приїхала взагалі.

Одним словом, подивитися було на що. І не вина дівчат, що за їхньою дійсно класною боротьбою спостерігало кілька десятків людей. Чемпіонкою, вдруге в кар’єрі підкоривши планку на висоті два метри, стала киянка Юлія Левченко. Ярослава Магучих із Січеславщини здобула срібло з результатом 1,96 м. Бронзу виграла Ірина Геращенко, котра так само як Левченко тренується у Києві під керівництвом Ірини Пустовойт. Результат Геращенко – 1,94 м. Власне, саме ці три спортсменки й представлятимуть Україну наприкінці вересня на чемпіонаті світу.

Якісна конкуренція

Не менш яскраву боротьбу, правда, з трохи нижчим рівнем результатів, у семиборстві влаштували дві представниці Київщини. Переможниця недавнього командного чемпіонату Європи з багатоборств Дарина Слобода знову перемогла і знову трохи покращила особистий рекорд – 6208 бала. Однак до нормативу на чемпіонат світу, який рівняється 6300 очкам, Дарина наразі знову трохи не дотяглася. Втім, перемога над чемпіонкою світу-2017 серед юніорів Аліною Шух яка фінішувала другою з результатом 6178, має слугувати для Слободи неабияким стимулом. Бронзу в семиборстві здобула представниця Січеславщини Римма Буйненко-Гордієнко – 6079.

Красивою вийшла також боротьба на 200-метрівці серед жінок. Тетяна Кайсен із Січеславщини фінішним ривком випередила бронзову призерку Олімпіади-2012 Єлизавету Бризгіну з Луганщини. Чемпіонка перемогла з особистим рекордом – 23,66 секунди. Бризгіна встановила найкращий результат у сезоні (23,72 сек.), але найкращої своєї форми наразі ще не відновила. Бронзу на 200-метрівці виборола киянка Ганна Чубковцова – 23,99 сек.

Решта чемпіонів

Довела свій клас, вигравши з часом 55,48 секунди 400-метрівку з бар’єрами, Анна Рижикова з Січеславщини. З урахуванням золота на «гладкій» 400-метрівці, Анна стала однією з двох дворазових чемпіонок України-2019. У чоловіків 400 метрів з бар’єрами найліпше пробіг Денис Нечипоренко з Черкащини – 50,78 секунди.

Так само переконливо свою перевагу в боротьбі стрибунок у довжину довела срібна призерка торішнього чемпіонату Європи Марина Бех-Романчук з Хмельниччини. Свій найкращий результат – 6,79 м – вона продемонструвала в першій спробі.

З величезною перевагою і найкращим особистим результатом в сезоні (20,52 сек.) виграв 200-метрівку серед чоловіків Сергій Смелик з Донеччини.

Переможці чемпіонату України-2019 у середу і четвер

Чемпіоном у потрійному стрибку серед чоловіків став інший донеччанин Олександр Малосолов. Його результат – 16,14 метра.

Спис найдалі метнув киянин Олександр Ничипорук – на 74,62 метра. В жінок у цьому секторі свій клас довела чемпіонка Європейських ігор-2019 Ганна Гацько-Федусова із Запоріжжя – 55,76 м.

У бігу на 800 метрів серед жінок, трохи несподівано здолавши представницю Запоріжжя Анастасію Ремень, перемогла з особистим рекордом (2.06,53) черкащанка Вікторія Ніколенко. У чоловіків на тій же дистанції тріумфував волинянин Євген Гуцол, який показав результат 1.48,09 і випередив буковинця Олега Миронця, який пробіг з особистим рекордом, лише на вісім сотих секунди.

Своє друге золото після перемоги на дистанції 10 000 м виграла донеччанка Вікторія Калюжна. Сьогодні вона з результатом 16.28,48 перемогла на дистанції вдвічі коротшій. У чоловіків у бігу на 5000 м переміг представник Київщини Володимир Куц – 14.09,55.

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Тож тепер більшість спортсменів з числа тих, хто вже виконав нормативи, поведуть цілеспрямовану підготовку до чемпіонату світу, котрий відбудеться з 27 вересня по 6 жовтня в столиці Катару Досі. А Луцьк нарешті трохи відпочине від легкої атлетики. Хотілося б вірити, що не трохи…

Іван Вербицький, «Главком»



