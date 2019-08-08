Київ претендуватиме на чемпіонат Європи з легкої атлетики



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Свен-Арне Гансен з представниками України Фейсбук

Столиця України боротиметься за організацію командних змагань 2021 року

Київ претендуватиме на право проведення командного чемпіонату Європи з легкої атлетики 2021 року. Про це під час прес-конференції на столичному НСК «Олімпійський» повідомив президент Європейської легкоатлетичної асоціації Свен-Арне Гансен.

«Київ претендуватиме на проведення командного чемпіонату Європи. Звісно, для початку Україна має ввійти в першу вісімку за підсумками наступного командного чемпіонату Європи в польському Бидгощі 2019 року. Якщо Київ проведе командний чемпіонат Європи, це стане поштовхом для проведення в майбутньому безпосередньо чемпіонату Європи з легкої атлетики. У вашому місті є все для цього», - передає слова Гансена УНІАН.

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