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    Київ претендуватиме на чемпіонат Європи з легкої атлетики

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    Свен-Арне Гансен з представниками України - Київ претендуватиме на чемпіонат Європи з легкої атлетики
    Свен-Арне Гансен з представниками України
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    Столиця України боротиметься за організацію командних змагань 2021 року

    Київ претендуватиме на право проведення командного чемпіонату Європи з легкої атлетики 2021 року. Про це під час прес-конференції на столичному НСК «Олімпійський» повідомив президент Європейської легкоатлетичної асоціації Свен-Арне Гансен.

    «Київ претендуватиме на проведення командного чемпіонату Європи. Звісно, для початку Україна має ввійти в першу вісімку за підсумками наступного командного чемпіонату Європи в польському Бидгощі 2019 року. Якщо Київ проведе командний чемпіонат Європи, це стане поштовхом для проведення в майбутньому безпосередньо чемпіонату Європи з легкої атлетики. У вашому місті є все для цього», - передає слова Гансена УНІАН.

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