Під супровід світлових спецефектів. Українець вразив на відкритті чемпіонату світу в Китаї (відео)



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Олександр Тютюнник разом із чемпіонкою світу з Китаю демонстрував прихильність Піднебесної імперії до всього світу Фото із соцмереж

Ушуїст із Запоріжжя Олександр Тютюнник пишається тим, що удостоївся такої честі

З 19 до 23 жовтня у Шанхаї (Китай) відбувається чемпіонат світу з ушу.

Україну на цих змаганнях представляють Ганна Терещенко, Роман Рева, Дарина Люта, Данило Фещенко, Данило Князєв та В’ячеслав Деско.

Крім того, честь відкривати чемпіонат світу показовим номером мав майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу, десятиразовий чемпіон Європи Олександр Тютюнник із Запоріжжя. Виступ запоріжця супроводжувався неймовірним світловим шоу, китайці вкотре вразили глядачів своїм вмінням організовувати масові заходи.

«Я навчаюся у Шанхайському університеті спорту, і один з моїх професорів відрекомендував мене, - розповів вихованець Наталії Храмової виданню «ЗА!спорт». Я виступав у парі з китаянкою, чемпіонкою світу з Тайцзи – Жу Хунь Ян. Як я зрозумів, ця композиція мала на меті продемонструвати дружбу Китаю з рештою світу через ушу, а також презентувати усі види ушу, які представлені на цьому чемпіонаті світу».

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