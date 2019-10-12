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    Російський гімнаст подякував українцеві Верняєву за фото поруч із російським прапором

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    Олег Верняєв не цурається фотографуватися поруч зі стягами країни-окупанта - Російський гімнаст подякував українцеві Верняєву за фото поруч із російським прапором
    Олег Верняєв не цурається фотографуватися поруч зі стягами країни-окупанта
    Фото із соцмереж

    Олег потрапив у чергову пікантну ситуацію

    Абсолютний чемпіон світу 2018 року зі спортивної гімнастики Артур Далалоян, який на цьогорічній першості планети став другим, подякував українцеві Верняєву, котрий здобув бронзу, за спільне фото з двома росіянами.

    «Яка ж все-таки гордість! Два роки, ми два абсолютних чемпіони світу разом із Нікітою Нагорним (цьогорічний чемпіон у багатоборстві – прим.). Олег Верняєв, тобі від щирого серця респект, що підтягнувся до нас», - написав Далалоян на власній сторінці в Instagram.

    Зауважимо, що окрім медалі Верняєва, збірна України на цьому чемпіонаті світу здобула олімпійську ліцензію в командній першості.

    Олег Верняєв спортивна гімнастика чемпіонат світу Збірна України Артур Далалоян Нікіта Нагорний
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