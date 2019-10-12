Російський гімнаст подякував українцеві Верняєву за фото поруч із російським прапором



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Олег Верняєв не цурається фотографуватися поруч зі стягами країни-окупанта Фото із соцмереж

Олег потрапив у чергову пікантну ситуацію

Абсолютний чемпіон світу 2018 року зі спортивної гімнастики Артур Далалоян, який на цьогорічній першості планети став другим, подякував українцеві Верняєву, котрий здобув бронзу, за спільне фото з двома росіянами.

«Яка ж все-таки гордість! Два роки, ми два абсолютних чемпіони світу разом із Нікітою Нагорним (цьогорічний чемпіон у багатоборстві – прим.). Олег Верняєв, тобі від щирого серця респект, що підтягнувся до нас», - написав Далалоян на власній сторінці в Instagram.

Зауважимо, що окрім медалі Верняєва, збірна України на цьому чемпіонаті світу здобула олімпійську ліцензію в командній першості.