Усик б'ється з Візерспуном в Чикаго: онлайн-трансляція бою
Олександр Усик проводить дебютний бій в суперважкій вазі
Поєдинок проходить в Чикаго на Wintrust Arena
У США розпочався дебютний бій українського чемпіона Олександра Усика в суперважкій вазі.
Поєдинок проходить в Чикаго на Wintrust Arena, а суперником українця виступає американець Чазз Візерспун.
Візерспун в останню мить замінив Тайрона Спонґа, якого впіймали на вживанні заборонених речовин перед поєдинком проти Усика.
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