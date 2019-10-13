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    Усик б'ється з Візерспуном в Чикаго: онлайн-трансляція бою

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    Олександр Усик проводить дебютний бій в суперважкій вазі - Усик б'ється з Візерспуном в Чикаго: онлайн-трансляція бою
    Олександр Усик проводить дебютний бій в суперважкій вазі

    Поєдинок проходить в Чикаго на Wintrust Arena

    У США розпочався дебютний бій українського чемпіона Олександра Усика в суперважкій вазі.

    Поєдинок проходить в Чикаго на Wintrust Arena, а суперником українця виступає американець Чазз Візерспун. 

    Візерспун в останню мить замінив Тайрона Спонґа, якого впіймали на вживанні заборонених речовин перед поєдинком проти Усика.

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    спорт США бокс Олександр Усик
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