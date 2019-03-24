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    Підручний - єдиний з українців побіжить в мас-старті Голменколлена

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    Підручний - єдиний з українців побіжить в мас-старті Голменколлена
    Фото Дмитра Євенко, Sport Arena

    Чоловіча гонка розпочнеться о 17:30

    Сьогодні, 24 березня, в норвезькому Голменколлені відбудуться дві заключні гонки поточного сезону.

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    У двох мас-стартах Україну представлятиме лише Дмитро Підручний, який стартуватиме під 18-м номером.

    Повний стартовий лист чоловічого мас-старту - тут, а жіночого - тут.

    За гонками можна стежити через текстову трансляцію SIWIDATA. Пряма трансляція пройде на «UA:Перший», сайті IBU, «Євроспорті», «Білорусь 5».

    Жінки вийдуть на старт у Голменколлені в 14:15 за київським часом, а чоловіки - в 17:30.

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