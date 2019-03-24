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    Норвежець Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування і побив рекорд Кубків світу з біатлону

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    Йоганнес Бьо здобув 15-ту особисту перемогу в сезоні - Норвежець Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування і побив рекорд Кубків світу з біатлону
    Йоганнес Бьо здобув 15-ту особисту перемогу в сезоні
    ouest-france.fr

    Сезон-2018/2019 складається для молодшого з братів фантастично

    Володар  Великого кришталевого глобусу норвежець Йоганнес Бьо здобув 23 березня золото у гонці переслідування на 12,5 км під час заключного, дев'ятого етапу Кубка світу, котрий відбувається на його Батьківщині, у місті Голменколлен.

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    Переможець подолав дистанцію за 32 хвилини 15,6 секунди з 3-ма промахами на чотирьох вогневих рубежах.

    Для Бьо-молодшого це 15-та перемога в поточному сезоні. Це - абсолютний рекорд в історії змагань.

    Слідом за 25-річним норвежцем з відставанням 13,9 секунди (1 промах) завершив дистанцію старший брат переможця Тар'єй Бьо, третім був німець Арнд Пайффер (+18,2, 1).

    Найкращий результат серед українців, 30-й, показав Дмитро Підручний (+2.52,2, 4). Артем Прима прийшов 49-м (+5.38,6, 7).

    Завершиться етап і біатлонний сезон загалом у неділю, 24 березня, мас-стартами (12,5 км - у жінок, 15 км - у чоловіків).

     Читайте також: Кузьміна виграла гонку переслідування Голменколлена, Віта Семеренко - в топ-30
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