З наступного сезону в збірній України з біатлону можуть працювати італійські сервісмени



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Володимир Бринзак розуміє проблему з сервісменами Xsport

Також очільник української біатлонної Федерації обіцяє більше довіряти українським спеціалістам

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не виключив, що з сезону-2019/2020 підготовкою лиж українських спортсменів до змагань будуть займатися європейські фахівці.

По ходу нинішнього сезону в українських біатлоністів виникали проблеми з лижами. Один з них - майбутній чемпіон світу Дмитро Підручний, який не побоявся сказати про недоліки в голос. Дмитро публічно критикував росiйську сервіс-бригаду, назвавши цих фахівців «аматорами з невідомої країни».

«Ми вже ведемо переговори з італійськими сервісменами, - висловився на рахунок змащувальників очільник Федерації біатлону України Володимир Бринзак. - Будемо більше довіряти і нашим хлопцям. Але при цьому не хотілося б, щоб молоді тренери Ященко і Кравченко використовувалися як сервісмени - вони нам потрібні саме в тренерській ролі. Тому зараз займаємося пошуком».

«Враховуємо і рекомендації Віталія Руденчика, який довгий час очолював сервіс-групу у нас, а тепер перейшов на роботу в «Fischer». Спілкуємося і з тренерами, вислуховуємо їхні побажання. Думаю, до сезону зможемо повністю вирішити це питання», - зазначив Бринзак.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, о 17:30 в Голменколлені відбудеться чоловіча естафета в рамках заключного етапу Кубка світу.

Джерело: biathlon.com.ua