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    З наступного сезону в збірній України з біатлону можуть працювати італійські сервісмени

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    Володимир Бринзак розуміє проблему з сервісменами - З наступного сезону в збірній України з біатлону можуть працювати італійські сервісмени
    Володимир Бринзак розуміє проблему з сервісменами
    Xsport

    Також очільник української біатлонної Федерації обіцяє більше довіряти українським спеціалістам

    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не виключив, що з сезону-2019/2020 підготовкою лиж українських спортсменів до змагань будуть займатися європейські фахівці.

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    По ходу нинішнього сезону в українських біатлоністів виникали проблеми з лижами. Один з них - майбутній чемпіон світу Дмитро Підручний, який не побоявся сказати про недоліки в голос. Дмитро публічно критикував росiйську сервіс-бригаду, назвавши цих фахівців «аматорами з невідомої країни».

    «Ми вже ведемо переговори з італійськими сервісменами, - висловився на рахунок змащувальників очільник Федерації біатлону України Володимир Бринзак. - Будемо більше довіряти і нашим хлопцям. Але при цьому не хотілося б, щоб молоді тренери Ященко і Кравченко використовувалися як сервісмени - вони нам потрібні саме в тренерській ролі. Тому зараз займаємося пошуком».

    «Враховуємо і рекомендації Віталія Руденчика, який довгий час очолював сервіс-групу у нас, а тепер перейшов на роботу в «Fischer». Спілкуємося і з тренерами, вислуховуємо їхні побажання. Думаю, до сезону зможемо повністю вирішити це питання», - зазначив Бринзак.

    Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, о 17:30 в Голменколлені відбудеться чоловіча естафета в рамках заключного етапу Кубка світу.

     Читайте також: Керівник українського біатлону окреслив склад збірної на Олімпіаду-2022

    Джерело: biathlon.com.ua

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    біатлон Дмитро Підручний Володимир Бринзак Віталій Руденчик
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