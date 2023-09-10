Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко

Протягом багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону

Сьогодні, 10 вересня, на 73-му році життя після тяжкої нетривалої хвороби помер видатний спортивний діяч, заслужений тренер України з біатлону, професор Національного університету фізичного виховання і спорту, перший президент Федерації лижного спорту України часів незалежності Василь Павлович Карленко.

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Протягом багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону, також був віцепрезидентом Федерації біатлону України.

Під його керівництвом команда виграла 62 нагороди міжнародних змагань, а на зимовій Олімпіаді-2014 четвірка Віти й Валентини Семеренко, Олени Підгрушної та Юлії Джими здобула історичне «золото» в естафеті.

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Крім біатлону, Карленко також активно долучився до розвитку лижних гонок в Україні. Він був першим президентом Федерації лижного спорту України часів незалежності, і очолював організацію в 1992 – 1998 роках.

Причиною смерті видатного фахівця стала онкологія.