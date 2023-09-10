Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко
Причиною смерті видатного фахівця стала онкологія
фото: biathlon.com.ua

Протягом багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону

Сьогодні, 10 вересня, на 73-му році життя після тяжкої нетривалої хвороби помер видатний спортивний діяч, заслужений тренер України з біатлону, професор Національного університету фізичного виховання і спорту, перший президент Федерації лижного спорту України часів незалежності Василь Павлович Карленко. 

Протягом багатьох років Карленко входив до тренерського штабу збірної України з біатлону, також був віцепрезидентом Федерації біатлону України.

Під його керівництвом команда виграла 62 нагороди міжнародних змагань, а на зимовій Олімпіаді-2014 четвірка Віти й Валентини Семеренко, Олени Підгрушної та Юлії Джими здобула історичне «золото» в естафеті.

Крім біатлону, Карленко також активно долучився до розвитку лижних гонок в Україні. Він був першим президентом Федерації лижного спорту України часів незалежності, і очолював організацію в 1992 – 1998 роках.

Причиною смерті видатного фахівця стала онкологія.

Теги: біатлон онкологія Василь Карленко тренер хвороби

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Підручний посів п'яте місце у спринті на Чемпіонаті світу
Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону
19 березня, 18:20
Юлія Джима – лідерка жіночої збірної України з біатлону
Жіноча збірна України з біатлону змінить тренерський штаб
26 березня, 12:19
Храмцов і Ларін, які відкрито підтримали агресію РФ, тепер чомусь стали нейтральними атлетами
П'ятеро тхеквондистів з РФ, які підтримали війну і Путіна, увійшли до заявки Гран-прі в Парижі
13 серпня, 11:36

Новини

Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко
Пішов з життя видатний український біатлонний тренер Василь Карленко
Чоловіча збірна України з волейболу вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Чоловіча збірна України з волейболу вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)
Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)
Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
Збірна України з футболу сенсаційно відібрала очки у Англії
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна
Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпійських іграх: позиція Макрона однозначна
Ф'юрі зухвало висунув вимоги Усику до бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ф'юрі зухвало висунув вимоги Усику до бою за звання абсолютного чемпіона світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
16K
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
15K
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени
13K
У Києві лунають вибухи
11K
В Україні лунав сигнал повітряної тривоги
8599
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту