Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону
Починаючи з сезону 1992/93 українські спортсмени здобували хоча б одну нагороду
Сьогодні, 19 березня, етапом у Норвегії завершився сезон Кубка світу з біатлону. Україна вперше у своїй історії залишилась без медалей Кубка світу.
Починаючи з сезону 1992/93 українські спортсмени здобували хоча б одну нагороду.
Минулого сезону Україна завоювала одну бронзу. Золоті нагороди наша команда востаннє вигравала у сезоні-2018/19.
Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні була п'ята позиція в чоловічій естафеті в Естерсунді. Також Дмитро Підручний посів п'яте місце у спринті на Чемпіонаті світу.
Переможцем медального заліку вшосте поспіль стала Норвегія – вона здобула 61 нагороду.
Медальний залік Кубка світу з біатлону
- Норвегія – 61 (30 золотих медалей + 18 срібних + 13 бронзових)
- Швеція – 24 (8+8+8)
- Франція 34 (7+12+15)
- Італія – 17 (4+9+4)
- Німеччина – 19 (4+4+11)
- Австрія – 2 (2+0+0)
- Швейцарія – 4 (0+3+1)
- Чехія – 2 (0+1+1)
- Латвія – 1 (0+0+1)
- Словенія – 1 (0+0+1)
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