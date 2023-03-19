Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону

Дмитро Підручний посів п'яте місце у спринті на Чемпіонаті світу

Починаючи з сезону 1992/93 українські спортсмени здобували хоча б одну нагороду

Сьогодні, 19 березня, етапом у Норвегії завершився сезон Кубка світу з біатлону. Україна вперше у своїй історії залишилась без медалей Кубка світу.

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Починаючи з сезону 1992/93 українські спортсмени здобували хоча б одну нагороду.

Минулого сезону Україна завоювала одну бронзу. Золоті нагороди наша команда востаннє вигравала у сезоні-2018/19.

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Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні була п'ята позиція в чоловічій естафеті в Естерсунді. Також Дмитро Підручний посів п'яте місце у спринті на Чемпіонаті світу.

Переможцем медального заліку вшосте поспіль стала Норвегія – вона здобула 61 нагороду.

Медальний залік Кубка світу з біатлону