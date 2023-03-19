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Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна вперше в історії завершила без нагород сезон Кубка світу з біатлону
Дмитро Підручний посів п'яте місце у спринті на Чемпіонаті світу
Фото: Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

Починаючи з сезону 1992/93 українські спортсмени здобували хоча б одну нагороду

Сьогодні, 19 березня, етапом у Норвегії завершився сезон Кубка світу з біатлону. Україна вперше у своїй історії залишилась без медалей Кубка світу.

Починаючи з сезону 1992/93 українські спортсмени здобували хоча б одну нагороду.

Минулого сезону Україна завоювала одну бронзу. Золоті нагороди наша команда востаннє вигравала у сезоні-2018/19.

Найкращим результатом збірної України в цьому сезоні була п'ята позиція в чоловічій естафеті в Естерсунді. Також Дмитро Підручний посів п'яте місце у спринті на Чемпіонаті світу.

Переможцем медального заліку вшосте поспіль стала Норвегія – вона здобула 61 нагороду.

Медальний залік Кубка світу з біатлону

  1. Норвегія – 61 (30 золотих медалей + 18 срібних + 13 бронзових)
  2. Швеція – 24 (8+8+8)
  3. Франція 34 (7+12+15)
  4. Італія – 17 (4+9+4)
  5. Німеччина – 19 (4+4+11)
  6. Австрія – 2 (2+0+0)
  7. Швейцарія – 4 (0+3+1)
  8. Чехія – 2 (0+1+1)
  9. Латвія – 1 (0+0+1)
  10. Словенія – 1 (0+0+1)
Теги: біатлон Дмитро Підручний

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