Жіноча збірна України з біатлону змінить тренерський штаб

Наразі збірну України очолює Олександр Кравченко

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько у коментарі «Суспільне Спорт» розповів, що у жіночій збірній України зміниться тренерський штаб.

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«Так, зміни у нас будуть. Якщо ми говоримо про чоловічу збірну, то Юрай Санітра продовжить роботу. Ми йому довіряємо в тій методиці, яку він проводить. Багато спортсменів молодих явно зросли – це важливо.

Стосовно жіночої команди, то в нас буде новий тренерський штаб. Але по прізвищах ми оголосимо після засідання тренерської ради та президії Федерації біатлону України, яка повинна ці рішення затвердити», – сказав Крулько.

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Він також анонсував омолодження жіночої збірної України.

«В жіночій команді планується по складу омолодження і по тренерах будуть зміни. Це будуть вітчизняні спеціалісти. Президія ФБУ має відбутися в першій половині квітня», – розповів Крулько.

Нагадаємо, наразі збірну України очолює Олександр Кравченко.