Після вильоту з Ліги чемпіонів «Ювентус» звільнив тренера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мауріціо Саррі залишився безробітним Світлина - The Guardian

На місце Мауріціо Саррі може прийти Андреа Пірло

Головний тренер «Ювентуса» Мауріціо Саррі залишає посаду, повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Нагадаємо, що вчора «Ювентус» вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. У матчі-відповіді італійський клуб обіграв французький «Олімпік» з Ліона, однак цього не вистачило для проходу в наступний раунд.

Зустріч відбувалася на стадіоні «Альянц-Ювентус» у Турині і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. У складі переможців дубль на рахунку Кріштіану Роналду. За «Олімпік» забив Мемфіс Депай. «Ювентус» не зміг вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за правилом гостьового голу. В першому матчі ліонці обіграли туринців з рахунком 1:0.

За підсумками сезону-2019/2020 «Ювентус» став чемпіоном Італії. У 38 матчах підопічні Мауріціо Саррі набрали 83 очки. Перемога стала для «Ювентуса» 36-ю в національній першості, а також дев’ятою поспіль.

Найбільш імовірним претендентом на тренерську посаду в рідному клубі називають видатного в недалекому минулому гравця, чемпіона світу-2006 Андреа Пірло.