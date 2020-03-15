  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кріштіану Роналду відзначився безпрецедентною щедрістю в процесі боротьби з коронавірусом

    • Розсилка
    Кріштіану Роналду в цій ситуації ладен пожертвувати своїми статками - Кріштіану Роналду відзначився безпрецедентною щедрістю в процесі боротьби з коронавірусом
    Кріштіану Роналду в цій ситуації ладен пожертвувати своїми статками
    UEFA.com

    Готелі, які належать гравцеві збірної Португалії, стануть безкоштовними лікарнями

    Португальський форвард італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду надасть свої готелі для боротьби з поширенням корона вірусу.

    Про це сповідає щоденна іспанська спортивна газета Marca.

    Готелі, які належать гравцеві збірної Португалії, стануть безкоштовними лікарнями для заражених коронавірусом. До того ж легендарний спортсмен особисто здійснюватиме оплату послуг медиків.

    Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 5,4 тисяч осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 72 тис. Зараз у світі вірусом заражено понад 145 тисяч осіб, першу смерть зафіксовано й в Україні.

    Читайте також: Тренер «Арсеналу» Артета розповів, як він переносить коронавірус
    ФК Ювентус Кріштіану Роналду коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ