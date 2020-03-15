Кріштіану Роналду відзначився безпрецедентною щедрістю в процесі боротьби з коронавірусом



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Кріштіану Роналду в цій ситуації ладен пожертвувати своїми статками UEFA.com

Готелі, які належать гравцеві збірної Португалії, стануть безкоштовними лікарнями

Португальський форвард італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду надасть свої готелі для боротьби з поширенням корона вірусу.

Про це сповідає щоденна іспанська спортивна газета Marca.

Готелі, які належать гравцеві збірної Португалії, стануть безкоштовними лікарнями для заражених коронавірусом. До того ж легендарний спортсмен особисто здійснюватиме оплату послуг медиків.

Спалах COVID-19 була зафіксована в Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 5,4 тисяч осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 72 тис. Зараз у світі вірусом заражено понад 145 тисяч осіб, першу смерть зафіксовано й в Україні.