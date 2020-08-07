Ліга чемпіонів: «Ювентус» із Роналду і «Реал» Зідана вибули на стадії 1/8 фіналу (відео)



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Рафаель Варан - головний антигерой 1/8 фіналу Світлина - UEFA.com

Якщо іспанський клуб програв іншому гранду, то туринці зазнали сенсаційної поразки від «Ліона»

Відбулися два з тих чотирьох, яких не встигли відіграти до карантину, матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Обидва увінчалися поразками ґрандів.

«Ювентус» (Турин, Італія) – «Олімпік» (Ліон, Франція) – 2:1 (перший матч – 0:1)

Голи: 0:1 – Мемфіс Депай (12, з пенальті). 1:1 – Кріштіану Роналду (43, з пенальті). 2:1 – Кріштіану Роналду (60)

«Олімпік» вийшов у чвертьфінал після мінімальної перемоги вдома завдяки голу на виїзді, який ударом з пенальті в самому дебюті провів голландець Мемфіс Депай.

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 2:1 (перший матч – 2:1)

Голи: 1:0 – Стерлінґ (9). 1:1 – Бензема (28). 2:1 – Ґабріель Жезус (69)

Долю найцікавішого протистояння 1/8 фіналу вирішило дві грубих помилки центрального оборонця «Реала» Рафаеля Варана, після яких ворота Тібо Куртуа вражали Рахім Стерлінґ та Ґабріель Жезус.

Додамо, що український оборонець господарів Олександр Зінченко провів весь матч у резерві.

Завтра, 8 серпня, відбудеться два заключних поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Іспанська «Барселона» прийме італійський «Наполі», німецька «Баварія» зіграє з англійським «Челсі».