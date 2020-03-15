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    Інформація про безпрецедентну благодійність Роналду в умовах боротьби з коронавірусом виявилася брехнею

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    Кріштіану Роналду нікому нічого не обіцяв - Інформація про безпрецедентну благодійність Роналду в умовах боротьби з коронавірусом виявилася брехнею
    Кріштіану Роналду нікому нічого не обіцяв
    УНІАН

    Кріштіану Роналду надалі нічого не коментує, а ті, хто говорив за нього, самоусунулися

    Інформація про те, що нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду вирішив перетворити свої готелі в Португалії в лікарні, вочевидь виявилася недостовірною.

    Оди вчинкові, на який нібито сподобився Роналду в умовах пандемії коронавірусу, які стрімко поширювалися в європейських медіа, вочевидь були поспішними. Більшість ЗМІ у своїх багато матеріалах посилалися на іспанську газету Marca. Проте з часом відповідна інформація з сайту Marca щезла, зокрема на це звернув увагу відомий бельгійський журналіст Крістоф Террор.

    Наразі інформація про переоснащення готелів Роналду залишається, наприклад, на сайті Marca Claro, орієнтованому на Мексику.

    Як зазначає італійська La Repubblica, Marca вилучила вихідний матеріал про дії 35-річного португальця без будь-яких пояснень.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ благодійність ФК Ювентус Кріштіану Роналду коронавірус
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